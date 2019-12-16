‘Milas’ın tarihi, tanıtıma katkı sağlar’

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) yönetimi, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atanan Zekeriya Bingöl’ü ziyaret etti. Muğla’nın uluslararası turizm fuarlarında tanıtımı hakkında fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede, MİTSO’nun, kültür turizminden Milas’ın daha çok pay alması için yürüttüğü çalışmalar paylaşıldı.

Rusya’da tanıtım

Milas’ta, UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Beçin Ortaçağ Kenti ve Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal alanı olduğunu belirten MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, “Bunları tanıtmamız lazım. Tanıtım için sizinle işbirliğine ve her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu. Bingöl de, “Öncelikli hedefimiz, Muğla’yı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan tarihi eserleriyle tanıtmak olacak. Amacımız, Rusya’dan Muğla’ya daha çok turist çekmek. Bunun için gelecek yıl 17-19 Mart günlerinde Rusya’da yapılacak MITT Moskova Fuarı’na katılmak istiyoruz” dedi.