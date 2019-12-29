TEV’in bağışlarla öğrencilere burslar verdiğini anlatan Yeşilpınar, “Düğün, cenaze, açılış töreni gibi özel günlerde ve törenlerde bağış karşılığı çiçek gönderebilirler. Düğün törenlerinde nikah şekeri yerine bağış kartı dağıtabilirler. Amacımız, maddi yetersizlik nedeniyle okuyamayacak olan bir fazla öğrencimizi okutabilmek” dedi. MİTSO Başkanı Reşit Özer de TEV’in çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirti. Milaslı işadamlarının TEV’e destek vermesi için çaba göstereceklerini ifade etti.