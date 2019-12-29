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    HaberlerEge Haberleri Milaslı iş insanlarına TEV’den çağrı var
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    29.12.2019 - 00:03 |

    Milaslı iş insanlarına TEV’den çağrı var

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MİTSO) ziyaret eden Türk Eğitim Vakfı (TEV) Muğla Şube Yürütme Kurulu Başkanı Ece Yıllıkçı Yeşilpınar, Milaslı iş insanlarına, “Özel günlerinizdeki çiçekleriniz ve kutlama kartlarınız bizden olsun” çağrısı yaptı.

    Milaslı iş insanlarına TEV’den çağrı var

    TEV’in bağışlarla öğrencilere burslar verdiğini anlatan Yeşilpınar, “Düğün, cenaze, açılış töreni gibi özel günlerde ve törenlerde bağış karşılığı çiçek gönderebilirler. Düğün törenlerinde nikah şekeri yerine bağış kartı dağıtabilirler. Amacımız, maddi yetersizlik nedeniyle okuyamayacak olan bir fazla öğrencimizi okutabilmek” dedi. MİTSO Başkanı Reşit Özer de TEV’in çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirti. Milaslı işadamlarının TEV’e destek vermesi için çaba göstereceklerini ifade etti.

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