Milaslılar taleplerini yüz yüze iletiyor

Son olarak ekipler; Burgaz, Gümüşlük ve Hacıilyas mahallelerini dolaşan ekipler, yüz yüze görüşüp, dilek, öneri ve şikayetleri not aldı. Halkın taleplerini raporlayıp belediyenin ilgili birimlerine sunduklarını belirten yetkililer, “Başkan Muhammet Tokat, özellikle acil durumlarla yakından ilgileniyor. Anında çözüm bulunması için hemen talimat veriyor. Milaslılar hizmetten son derece memnun” ifadelerini kullandı.