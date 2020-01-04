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    HaberlerEge Haberleri Milaslılar taleplerini yüz yüze iletiyor
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    04.01.2020 - 00:04 |

    Milaslılar taleplerini yüz yüze iletiyor

    Milas Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli kapı kapı dolaşıp şikâyet ve talepleri dinliyor.

    Milaslılar taleplerini yüz yüze iletiyor

    Son olarak ekipler; Burgaz, Gümüşlük ve Hacıilyas mahallelerini dolaşan ekipler, yüz yüze görüşüp, dilek, öneri ve şikayetleri not aldı. Halkın taleplerini raporlayıp belediyenin ilgili birimlerine sunduklarını belirten yetkililer, “Başkan Muhammet Tokat, özellikle acil durumlarla yakından ilgileniyor. Anında çözüm bulunması için hemen talimat veriyor. Milaslılar hizmetten son derece memnun” ifadelerini kullandı.

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