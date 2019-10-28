Milas'ta şenlik başlıyor

Şenliğin, kaymakamlık, belediye, ve meslek odalarının işbirliğiyle düzenlendiğini belirten Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer, “Etkinlik sadece ürünümüzün tanıtımını sağlamıyor. Aynı zamanda üreticimizin de daha kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretmesini ve markalaşmayı da teşvik ediyor” dedi.

Dopdolu program

2 Kasım Cumartesi günü saat 10.30’da Atapark’taki halkoyunları gösterileriyle başlayacak şenlikte, Ağaçlıhöyük Mahallesi’nde hasat yapılıp zeytinler fabrikada sıkılacak. Dr. Ender Saraç’ın açıkhava tiyatrosundaki söyleşinin ardından Prof. Dr. Aytaç Gümüşkesen tarafından Atapark’ta “Coğrafi işaret alan Milas zeytinyağının tanıtımı” konulu bir sunum ve ardından Zeytindostu Derneği tarafından zeytinyağı tadım eğitimi yapılacak.

İkinci gün, Çöllüoğlu Hanı’nda fotoğraf ve el sanatları sergisi açılacak. Liseler arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmasının ödül töreninin ardından Doç. Dr. Figen Çukur yönetiminde “Kırsal kalkınmada coğrafi işaretli ürünlerin yeri ve önemi” konulu bir panel düzenlenecek. Zeytindostu Derneği’nin “Kaliteli zeytinyağını tanıma” konulu sunumu yapılacak. Sınır Tanımayan Şefler Derneği’nin uluslararası usta aşçıların katılımıyla düzenleyeceği yemek gösterisinden sonra şenlik ilçeler arası zeytinyağlı yemek yarışmasıyla sürecek.