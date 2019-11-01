01.11.2019 - 01:08 |
Miles: Saygımı sundum
Michael Jackson ile Whitney Houston’ın vokalistliğini yapan, ve Müslüman olup Köyceğiz’e yerleşen ABD’li Della Miles, İzmir Türk Koleji’nin düzenlediği Cumhuriyet Balosu’na katıldı,
“Atatürk’e saygılarımı sunuyorum” dedi.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.