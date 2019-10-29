29.10.2019 - 00:02 |
‘Millet, devletin asıl sahibi oldu’
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun ilk günkü heyecan ve coşkuyla yurdun dört bir yanında kutlandığını söyledi. Sındır, “Cumhuriyetin ilanıyla, bir millet yüzlerce yıllık prangalarını kırdı. Bir ulus kıt imkânlarla sayısız devrimler gerçekleştirerek coğrafyasına ve mazlum milletlere ışık tuttu. 1923 aydınlanması dünyada eşine az rastlanır bir devrimdir. Emperyalizme boyun eğmedik, geri kalmışlık ve bağnazlıktan kurtulduk. Anadolu’nun kadim milleti devletin asıl sahibi oldu” dedi.
Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen ailelerden suç duyurusuDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.