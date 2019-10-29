‘Millet, devletin asıl sahibi oldu’

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun ilk günkü heyecan ve coşkuyla yurdun dört bir yanında kutlandığını söyledi. Sındır, “Cumhuriyetin ilanıyla, bir millet yüzlerce yıllık prangalarını kırdı. Bir ulus kıt imkânlarla sayısız devrimler gerçekleştirerek coğrafyasına ve mazlum milletlere ışık tuttu. 1923 aydınlanması dünyada eşine az rastlanır bir devrimdir. Emperyalizme boyun eğmedik, geri kalmışlık ve bağnazlıktan kurtulduk. Anadolu’nun kadim milleti devletin asıl sahibi oldu” dedi.