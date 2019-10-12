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    HaberlerEge‘Millet, Gazi’yle küllerinden doğdu’
    12.10.2019 - 00:52 |

    ‘Millet, Gazi’yle küllerinden doğdu’

    ‘Millet, Gazi’yle küllerinden doğdu’

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 94. yıldönümü kutlandı. Törende, temsili olarak Atatürk’ün kente gelişinde kullandığı trenin istasyona yanaşmasıyla trenden inen öğrenciler, Türk bayrağını Vali Ahmet Deniz’e teslim etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Ulu Gazi, yüksek askeri dehası ve vatan sevgisi ile iman dolu Türk halkını çevresinde toplamayı başarmıştır. Türk milletinin küllerinden yeniden doğmasını sağlamış ve kelimenin tam anlamıyla bağımsızlık destanı yazmıştır” dedi.

    Emniyet Müdürü’ne ‘hayırlı olsun’

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçen günlerde İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ömer Ulusoy’u ziyaret etti, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ergün, İl Emniyet Müdürlüğü’yle ortak projelerde çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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