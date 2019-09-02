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    HaberlerEge‘Milli araya moralli girdik’
    02.09.2019 - 02:26

    ‘Milli araya moralli girdik’

    Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Göztepe’ye konuk olan Yukatel Denizlispor, sarı kırmızılılarla berabere kalarak puanını 7’ye çıkardı.

    ‘Milli araya moralli girdik’

    Geride kalan 3 haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle kapatan yeşil siyahlılarda Teknik Direktörü Yücel İldiz, yeni bir takım olmalarına rağmen 3 haftada toplanan 7 puanın önemine değinerek, “Galatasaray ve Antalyaspor’u yenip, 10 kişi kaldığımız Göztepe maçından puan almak bizi sevindirdi. Milli maç arasına oldukça moralli giriyoruz” diye konuştu.

    ‘Güç toplayacağız’

    Transferde 1 oyuncuyu daha kadrolarına dahil edecekleri bilgisini veren deneyimli teknik adam, “Aramıza son olarak Alanyaspor’dan orta saha Sackey katıldı. Bir isimle daha görüşüyoruz. Eksikliklerimizi tamamlayacağız. Milli arada takım daha da toparlanacak” yorumunu yaptı.

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