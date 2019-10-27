27.10.2019 - 02:10 |
Milli Birlik madalyası
İLESAM, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a çalışmaları ile kültür ve sanata verdikleri desteklerden dolayı, “Milli Birlik ve Beraberlik” madalyası verdi.
Başkan Zolan madalyayı alan 7’nci kişi oldu.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.