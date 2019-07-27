Milli pedal Tokyo yolunda

Elde ettiği başarılarla adından söz ettiren milli bisikletçi Esra Kürkçü Akgönül, Milliyet Ege’ye önemli açıklamalar yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde akademik kariyerini de sürdüren Kürkçü, “Avrupa ve dünyada ülkemiz adına birçok başarı kazandım. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi.

Bisiklet sporuna küçük yaşlarda merak salan, ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atan Milli Bisikletçi Esra Kürkçü Akgönül, Milliyet Ege Spor Servisi’nin sorularını yanıtladı. Başarının sırlarını ve spor hayatının kapılarını aralayan Kürkçü, “Düzen, istikrar ve azim benim hayat felsefem. Kazanmak ve başarmak için bu kavramları gündelik yaşamımdan hiç eksik etmiyorum” diye konuştu.

- Bisiklet sporuyla nasıl tanıştınız?

Bisiklete binme serüvenim 5 yaşında başladı. Halk yarışlarına 15 yaşında katıldım. Sonra bisikletin benimle çok özleşleştiğini hissettim ve bu spor branşında profesyonel olmak istedim. Ardıdan lisans alarak büyük başarılara adım attım. İlk başarımı 2005 yılında 16-17 yaşlarında ilk Türkiye şampiyonluğumla aldım. Daha sonra ilk kez Genç Kadın olarak milli takımda yer alıp ve Avrupa Şampiyonası’na gittim. 2006 yılında gençlerden büyüklere geçtiğimde ise Türkiye’de bir ilk olarak Dünya bisikletleri kampına yollandım. İsviçre’de her şeyi öğrendim. Antrenman nedir? Nasıl yapılır? Bisikletin mekanizması gibi. 2019 yılı itibariyle de İzmir’de yaşamaya başladım. Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda doktora yapıyorum. Bisiklet sporuyla ilgileniyorum.

- Şimdiye kadar elde ettiğiniz başarılar neler?

13 Türkiye şampiyonluğum var. Bunlar hem dağ hem de yol bisikletinden. Balkan şampiyonluklarım ve uluslararası alanda bir çok başarı elde ettim. Milli Takımı her yıl temsil ediyorum. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemiz adına yarışıyorum. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları.

- Çalışma programınız nasıl?

16 yıldır profesyonel olarak bisiklet sporunu yapıyorum. 15 yıldır bilfiil her sabah antrenman yaparım. Günde tek antrenman yapayı tercih ediyorum. Gündelik işlerimi ve iş hayatımı da aksatmadan sporu dengede götürmek istiyorum. Günde en az 2 saat antrenman yapıyorum. Çoğunlukla yol bisikletiyle çalışıyorum. Arada teknik antrenmanları kaçırmamak adına da dağ bisikleti ile de çalışıyorum. Düzenli şekilde beslenerek ve dinlenerek günümü geçiriyorum.

- Bisiklet sporuna merak duyanlara neler önerirsiniz?

Bisiklet zor bir spor. İlk önerim kesinlikle tecrübeli biriyle yola çıkmaları. Çok riskli ve tehlikeli de bir spor. Eğitim almak şart. Eğitim almadan bu spora başlanmamalı. Öte yandan bisiklet bir performans sporudur. Bir anda başarı sağlamak kolay değil. Aşama aşama ve adım adım gelişim kaybetmeliler. Kasksız asla bisikletin üstüne çıkmamalılar.

- Bu sporu yapanların sağlık konusunda nelere dikkat etmesi gerekiyor?

Spor ve sağlık iki kardeş kavramdır. Sağlıklı bireyler spor yapmalı. Kesinlikle spor yapmadan önce sağlık kontrolünden geçmeleri gerekiyor. Herhangi bir kalp problemi ya da şeker hastalığı sorunu yaşayanlar doktor kontrolünden geçmeli. Kemik, eklem, doku ve kas sağlığı da sporda çok önemlidir. Sporu da emin ellerde ve deneyimli antrenörlerle yapmalılar. Beslenme konusuna da mutlaka önem göstermeliler. Spora başlamadan 1.5 saat önce enerji alımı başlamalı. Bisiklet dayanıklılık sporu. Enerji sağlamak için mutlaka karbonhidrat alımına dikkat edilmesi gerekiyor. Sporun ardından da doğru beslenmek kesinlikle önemlidir. Sıvı tüketimine de kesinlikle önem vermeliler.

- Kas dokusunun sağlıklı kalabilmesi için ne yapmak gerekiyor?

Beslenmenin ana teması mevcut kas kütlesini korumaktır. Kas kütlesini bir sonraki antrenmana kadar korumak ve beslemek bu sporda olmazsa olmazdır. Antrenmanın amacı genel olarak budur. Planlı bir şekilde yavaş yavaş ilerlemeliler. Beslenme ve dinlenmeyi koordineli götürmeliler.

- İzmir’in bisikletle olan bağını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İzmir, Türkiye’nin en çok bisiklet kullanıcısı olan şehirlerinden biri diyebilirim. Ciddi bir potansiyel söz konusu. Özellikle sahil şeridinin bisiklet yolu ile dizaynı şehrin bisiklete olan düşkünlüğünü olumlu olarak arttırmış. Ama kesinlikle bisiklet yolları yeterli değil. İzmir’de yılın 10 ayı kesinlikle bisiklet sürebilirsiniz. Ben Ankara’dan İzmir’e geldim. Ankara ve İzmir arasındaki bisiklet potansiyeli kıyaslanamaz bile. İzmir’in iklimi, coğrafyası ve kültürel yapısı bisiklet için tamamen uygun diyebilirim.

- Sizce bisiklet sporunun İzmir’de daha çok gelişmesi için hangi adımlar atılmalı?

İzmir’in her noktasında rotalar oluşturulmalı. Bu bir telefon uygulaması olarak kullanıma sunulabilir. İnsanlar o uygulamayla nereden nereye nasıl gidiceği konuşunda bilgilendirilebilir. Şehrin bağlantı noktaları bisiklet kullanımı açısından daha uygulanabilir geliştirilebilir. İzmir’de var olan mevcut rota uygulamaları geliştirilebilir.

‘Rektör Hotar’ın spora ve sporcuya katkısı büyük’





Kısa dönem hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları. Şu an kotadayız ve bunu korumamız gerekiyor. Olimpiyatlarda yer almak ve yarışmak istiyoruz. Özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın göreve gelmesiyle üniversitenin spora ve sporcuya dair izlediği yol haritası önemli. Hayata geçirmek istediğimiz birçok projenin destekçisi oluyor. Rektörümüzün de desteği ile başarı bir takım oluşturarak geleceğin bisikletçilerini yetiştirmeyi planlıyorum.