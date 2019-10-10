BİST98.780 -0,87EURO6,460,22USD5,85-0,38ALTIN280,29-1,38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeMilliyet, yine farkını gösterdi
    10.10.2019 - 07:50 |

    Milliyet, yine farkını gösterdi

    Sezonun ilk gününde kıran kırana mücadeleler yaşandı. Geçtiğimiz sezon üçüncü olan Mİlliyet ekibi, Cumhuriyet’i 10-4’lük farklı bir skorla geçti ve 3 puanı hanesine yazdırdı

    Milliyet, yine farkını gösterdi

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Ligi’nin bu yıl ki sezonu, önceki gün yine coşkuyla başladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’in açılış töreninde başlama vuruşunu yaptığı Basın Ligi Ünver Ergün Sezonu, ilk gün oynanan 3 mücadeleyle son buldu. Sezonun açılış maçında İZ Gazete ve Özgür Gazeteciler mücadele etti. Maçtan İz Gazete 17-8’lik üstünlükle ayrıldı. Günün ikinci maçında ise Basın Spor, TSYD’yi 13-3’lük skorla yendi.

    ‘Disiplinimiz sürecek’

    Gecenin son maçında Cumhuriyet Gazetesi ile Milliyet Gazetesi karşılaştı. Karşılaşma boyunca maça ağırlığını koyan Milliyet, mücadeleyi 10-4’lük skorla tamamladı. Milliyet’in 6 farkla galibiyete ulaştığı açılış karşılaşması sonrası takım kaptanı ve Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş, “Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda aynı disiplin ve kazanma arzusu ile mücadele edeceğiz. Aldığımız ilk galibiyet adına da tüm Milliyet Ailesi’ni kutluyorum. Bu sene forma sponsorluğumuzu üstlenen Keller Williams’a da sonsuz teşekkür ederiz” diye konuştu.

    ‘Emeği geçenlere teşekkürler’

    Turnuvanın düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür eden Demirtaş, “Yoğun gündemi ve iş temposu ile bunalan basın çalışanlarının bu turnuva gibi etkinliklerle moral bulmasına vesile olan başta İzmir Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. l SAMET ADİLAK Milliyet

    Kişto köyü terörden arındırıldıBarış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.
    daha fazla video için
    10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'u uyardı! 11 Ekim hava sıcaklıkları

    Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'u uyardı! 11 Ekim hava sıcaklıkları

    Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Işıl, toprağa verildi

    Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Işıl, toprağa verildi

    Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe yayın akışı

    Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe yayın akışı

    İletişim Başkanı Altun'dan 'intikam' mesajı

    İletişim Başkanı Altun'dan 'intikam' mesajı

    Sıradaki Haber