Milliyet, yine farkını gösterdi

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Ligi’nin bu yıl ki sezonu, önceki gün yine coşkuyla başladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’in açılış töreninde başlama vuruşunu yaptığı Basın Ligi Ünver Ergün Sezonu, ilk gün oynanan 3 mücadeleyle son buldu. Sezonun açılış maçında İZ Gazete ve Özgür Gazeteciler mücadele etti. Maçtan İz Gazete 17-8’lik üstünlükle ayrıldı. Günün ikinci maçında ise Basın Spor, TSYD’yi 13-3’lük skorla yendi.

‘Disiplinimiz sürecek’

Gecenin son maçında Cumhuriyet Gazetesi ile Milliyet Gazetesi karşılaştı. Karşılaşma boyunca maça ağırlığını koyan Milliyet, mücadeleyi 10-4’lük skorla tamamladı. Milliyet’in 6 farkla galibiyete ulaştığı açılış karşılaşması sonrası takım kaptanı ve Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş, “Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda aynı disiplin ve kazanma arzusu ile mücadele edeceğiz. Aldığımız ilk galibiyet adına da tüm Milliyet Ailesi’ni kutluyorum. Bu sene forma sponsorluğumuzu üstlenen Keller Williams’a da sonsuz teşekkür ederiz” diye konuştu.

‘Emeği geçenlere teşekkürler’

Turnuvanın düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür eden Demirtaş, “Yoğun gündemi ve iş temposu ile bunalan basın çalışanlarının bu turnuva gibi etkinliklerle moral bulmasına vesile olan başta İzmir Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. l SAMET ADİLAK Milliyet