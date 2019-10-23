23.10.2019 - 00:23 |
Milyonlar teleferikte
Muhteşem manzarasıyla her mevsim cazibe merkezi olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı dört yılda 2.5 milyondan fazla kişi ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “İl turizmine yeni bir soluk getirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz” dedi.
Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.