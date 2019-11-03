Mimar adaylarıyla işbirliği yapılacak

Bir yıl boyunca Bodrum mimarisi üzerine çalışacak olan öğrenciler, Bodrum Belediyesi’ne sunum yapacak. Öğrencileri ağırlayan Başkan Aras, “Bodrum kendi haline bırakılsaydı bugün hiç kimse tatil için Yunan adalarına gitmezdi. Bu nedenle Bodrum’un eski dokusunu tarihiyle, doğasıyla ve mimarisiyle yeniden ortaya çıkarmamız gerekiyor. Artık bundan sonraki planlamamız da kesinlikle bu dokuya zarar vermeyecek şekilde yaptıracağız. Güzelim sakız tipi evlerimizi güzelim ada mimarisini, taş evlerimizi restore edeceğiz” dedi.