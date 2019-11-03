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    HaberlerEgeMimar adaylarıyla işbirliği yapılacak
    03.11.2019 - 02:03 |

    Mimar adaylarıyla işbirliği yapılacak

    ODTÜ Mimarlık Fakültesi son sınıftan 30 öğrencinin mezuniyet projesi Bodrum oldu.

    Mimar adaylarıyla işbirliği yapılacak

    Bir yıl boyunca Bodrum mimarisi üzerine çalışacak olan öğrenciler, Bodrum Belediyesi’ne sunum yapacak. Öğrencileri ağırlayan Başkan Aras, “Bodrum kendi haline bırakılsaydı bugün hiç kimse tatil için Yunan adalarına gitmezdi. Bu nedenle Bodrum’un eski dokusunu tarihiyle, doğasıyla ve mimarisiyle yeniden ortaya çıkarmamız gerekiyor. Artık bundan sonraki planlamamız da kesinlikle bu dokuya zarar vermeyecek şekilde yaptıracağız. Güzelim sakız tipi evlerimizi güzelim ada mimarisini, taş evlerimizi restore edeceğiz” dedi.

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