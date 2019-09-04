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    HaberlerEgeMini Cooper’ın yeni sahipleri belli oldu
    04.09.2019 - 02:42

    Mini Cooper’ın yeni sahipleri belli oldu

    Özdilek Holding, bu sene 48. yıl kutlamalarına özel gerçekleştirdiği alışveriş kampanyası sonucunda beş talihliye Mini Cooper Xu71 model otomobil kazandırdı.

    Mini Cooper’ın yeni sahipleri belli oldu

    Yoğun katılımın olduğu ve toplamda 990 bin 902 kişinin başvurduğu kampanyanın kursa çekimine göre; iki talihli Uşak’tan, iki talihli İzmir’den ve bir şanslı isim de Antalya’dan Mini Cooper kazanma şansı yakaladı.

    İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.
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