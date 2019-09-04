04.09.2019 - 02:42
Mini Cooper’ın yeni sahipleri belli oldu
Özdilek Holding, bu sene 48. yıl kutlamalarına özel gerçekleştirdiği alışveriş kampanyası sonucunda beş talihliye Mini Cooper Xu71 model otomobil kazandırdı.
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.