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    HaberlerEgeMinik Asya’nın tek dileği genetik ikiz
    14.10.2019 - 07:50 | | HANDE NAYMAN DHA

    Minik Asya’nın tek dileği genetik ikiz

    İzmir’de yaşayan paroksismal nokturnal hemoglobinüri tanısını konulan 5 yaşındaki Asya Soylu hayata tutunmak için 1.5 yıldır kök hücre nakli olmayı bekliyor

    Minik Asya’nın tek dileği genetik ikiz

    İzmir’de ölümcül bir hastalık olan ‘paroksismal nokturnal hemoglobinüri’ (PNH) tanısı konulan 5 yaşındaki Asya Soylu, 1.5 yıldır yaşama tutunmak için kök hücre nakli olmayı bekliyor. Yaşamını maske takarak sürdüren Minik Asya, “Ben de hayatıma arkadaşlarım gibi devam etmek istiyorum. Okula gitmek, servise binmek istiyorum. Bizim için donör olun. İğneden korkacak bir şey yok. Ben de büyüyünce çocuk cerrahı olmak istiyorum ve çocukları hemen iyileştirmek istiyorum” dedi. Öte yandan sosyal medya üzerinden birçok vatandaş, Asya için ‘Kök hücre bağışçısı ol, hayat kurtar’ diyerek, çektiği videoları paylaştı.
    Kök hücre bağışıyla ilgili farkındalık oluşturmak gerektiğini ifade eden anne İlknur Soylu da, “İnsanların bu konuda bilinçli olmasını ve korkmamasını istiyoruz. Kızımın normal bir hayata geçebilmesi, yaşıtları gibi okula gidebilmesi ve okuma yazmayı öğrenebilmesi için kök hücre nakli olması gerekiyor” dedi.

    ‘Korkmayın’

    Sosyal medyada başlatılan video kampanyasına dikkat çeken Soylu, “Kök hücre bağışçısı olun diyoruz. Korkmayın, ertelemeyin. ‘Nasılsa birileri yapar’ demeyin. Damarınızdaki kan ile bir insanın hayatını kurtarmak sizin elinizde. Bütün detayları ‘kanver.org’ sayfasından öğrenebilirsiniz. Bağışçı olmanız için Kızılay’a gidip 3 tüp kan vermeniz yeterli ama en önemlisi olur da bir gün bir hastayla eşleşirseniz asla vazgeçmeyin” diye konuştu.

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