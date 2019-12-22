22.12.2019 - 00:03 |
Minik eller, zeytin kurmayı öğrendi
BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, özel bir bakımevinde eğitim gören minik öğrenciler, zeytin kurmayı öğrendi.
Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, zeytin yapımını pratik olarak Palyaço Papi’nin yardımıyla gösterdi. l DHA
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.