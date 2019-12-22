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    HaberlerEge Haberleri Minik eller, zeytin kurmayı öğrendi
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    22.12.2019 - 00:03 |

    Minik eller, zeytin kurmayı öğrendi

    BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, özel bir bakımevinde eğitim gören minik öğrenciler, zeytin kurmayı öğrendi.

    Minik eller, zeytin kurmayı öğrendi

    Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, zeytin yapımını pratik olarak Palyaço Papi’nin yardımıyla gösterdi. l DHA

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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