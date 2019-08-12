12.08.2019 - 07:50| YUSUF ÇINAR
Minik kalpler sanatla buluşsun
Kordon Rotary, yaz kahvaltısı Alaçatı Zeytinaltı’nda gerçekleşti.
Kordon Rotary, yaz kahvaltısı Alaçatı Zeytinaltı’nda gerçekleşti. Evlerde yapıp kavanozlara koydukları reçellerden oluşan “Bir Çocuk Değişir Dünya Değişir” sloganıyla güzel bir projeye imza attıklarını belirten Kulüp Başkanı Ayşem Temizel, “Satıştan elde ettiğimiz geliri minik sanatçılarımıza destek için bağışlayacağız” diye konuştu.
Önce çarptı sonra lastiği patlak otomobiliyle hastaneye götürdü!Sivas’ta otomobiliyle seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü, yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.