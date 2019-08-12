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    HaberlerEgeMinik kalpler sanatla buluşsun
    12.08.2019 - 07:50| YUSUF ÇINAR

    Minik kalpler sanatla buluşsun

    Kordon Rotary, yaz kahvaltısı Alaçatı Zeytinaltı’nda gerçekleşti.

    Minik kalpler sanatla buluşsun

    Kordon Rotary, yaz kahvaltısı Alaçatı Zeytinaltı’nda gerçekleşti. Evlerde yapıp kavanozlara koydukları reçellerden oluşan “Bir Çocuk Değişir Dünya Değişir” sloganıyla güzel bir projeye imza attıklarını belirten Kulüp Başkanı Ayşem Temizel, “Satıştan elde ettiğimiz geliri minik sanatçılarımıza destek için bağışlayacağız” diye konuştu.

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