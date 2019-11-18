Minik kitap kurtlarına hediye

Çocukları kutladı

Minik kitapseverler, sonunda Şubadap Müzik Grubu’nun şarkıları eşliğinde ve animasyon etkinlikleriyle doyasıya bir gün yaşadı. Tüm çocukları kutlayan Başkan Abdül Batur, “Çocuklarımız merkezlerden kitapları alıyor, okuyup tekrar yerine getiriyor. Onlara sorumluluk bilincini aşılanırken aynı zamanda kitaplardan aldıkları bilgiler ile ufukları genişliyor. Kitaplıklar sadece çocuklara değil; okuma yazma kursu düzenlediğimiz yetişkinler de yararlanıyor” dedi.