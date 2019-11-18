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    HaberlerEge HaberleriMinik kitap kurtlarına hediye
    18.11.2019 - 01:49 |

    Minik kitap kurtlarına hediye

    Konak Belediyesi, 12 semt merkezinde açtığı çocuk kitaplıklarından ödünç kitap alarak en çok okuyan minikleri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Birinciye bisiklet, ikinci ve üçüncü olan minik kitap kurtlarına da sivil toplum kuruluşları temsilcileri çeşitli hediyeler verdi.

    Minik kitap kurtlarına hediye

    Çocukları kutladı

    Minik kitapseverler, sonunda Şubadap Müzik Grubu’nun şarkıları eşliğinde ve animasyon etkinlikleriyle doyasıya bir gün yaşadı. Tüm çocukları kutlayan Başkan Abdül Batur, “Çocuklarımız merkezlerden kitapları alıyor, okuyup tekrar yerine getiriyor. Onlara sorumluluk bilincini aşılanırken aynı zamanda kitaplardan aldıkları bilgiler ile ufukları genişliyor. Kitaplıklar sadece çocuklara değil; okuma yazma kursu düzenlediğimiz yetişkinler de yararlanıyor” dedi.

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