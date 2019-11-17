17.11.2019 - 01:16 |
Minik öğrencilere diş sağlığı eğitimi
Karabağlar Belediyesi’nin 2017 yılından bu yana düzenlediği ‘Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Nesiller’ projesi Uzundere Mahallesi Sabiha Yorgancı İlkokulu’nda devam etti.
Sağlık çalışanları tarafından öğrencilere, doğru fırçalama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.