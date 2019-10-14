Minikler, 11 Ekim’i çınarlarla kutladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında 4-12 yaş arası çocukları 100 yaş evindeki yaşlı vatandaşlarla bir araya getirdi. Çeşitli sanat etkinliklerinin düzenlendiği organizasyonda, çocuklar Atatürk seramiklerini boyadı. Miniklere, Kız Çocukları Günü’nün neden ve ne zaman ortaya çıktığı anlatıldı.