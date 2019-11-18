Minikler, Ata’nın anısına çınar dikti

Eğitim Koordinatörü Sıdıka Pekcici, ilki 2016 yılında yapılan projenin bu yıl 4’üncü kez düzenlendiğini belirtti. Projenin, “Büyük liderler fikirleri ve sevdaları yaşatılarak anılırlar” felsefesinden yola çıkarak hazırlandığını belirtti. İZMİR DHA