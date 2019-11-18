18.11.2019 - 01:24 |
Minikler, Ata’nın anısına çınar dikti
İZMİR’in Buca ilçesinde, anaokulu öğrencileri Atatürk Haftası kapsamında 100 çınar ağacı tohumu dikti.
Eğitim Koordinatörü Sıdıka Pekcici, ilki 2016 yılında yapılan projenin bu yıl 4’üncü kez düzenlendiğini belirtti. Projenin, “Büyük liderler fikirleri ve sevdaları yaşatılarak anılırlar” felsefesinden yola çıkarak hazırlandığını belirtti. İZMİR DHA
Polisin 'dur' ihtarına uymadıNevşehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.