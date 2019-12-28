Açılışta çocuklar birbirinden değişik aktivitelerle eğlenerek güzel zaman geçirdi. Açılışa katılan Başkan Fatma Çalkaya, “Eğer geleceği değiştirmek istiyorsak eğitime çok önem vermeliyiz. Özellikle çocukların kişiliğinin ve gelişiminin şekillenmeye başladığı 3-6 yaş eğitimi çok önemli. Biz de çocuklarımızın bu yaşta iyi bir eğitim alması ve çalışan annelerin gözünün arkada kalmaması için anaokulumuzu açtık. Kadınların hayatın her alanında var olması, çocuklarımızın iyi eğitim alması için tüm gücümüzü kullanacağız” dedi. 58 çocuğun eğitim alacağı okulda; üç sınıf, uyku odası, yemek salonu, oyun bahçesi ve aktivite alanları bulunuyor.