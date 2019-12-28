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    HaberlerEge Haberleri Minikler emin ellere emanet
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    28.12.2019 - 00:15 |

    Minikler emin ellere emanet

    Balçova Belediyesi’nin, okul öncesi yaş gurundaki çocuklara kaliteli eğitim vermek ve çalışan annelere kolaylık sağlamak amacıyla kurduğu Gülfem Benli Anaokulu’nun açılışı yapıldı.

    Minikler emin ellere emanet

    Açılışta çocuklar birbirinden değişik aktivitelerle eğlenerek güzel zaman geçirdi. Açılışa katılan Başkan Fatma Çalkaya, “Eğer geleceği değiştirmek istiyorsak eğitime çok önem vermeliyiz. Özellikle çocukların kişiliğinin ve gelişiminin şekillenmeye başladığı 3-6 yaş eğitimi çok önemli. Biz de çocuklarımızın bu yaşta iyi bir eğitim alması ve çalışan annelerin gözünün arkada kalmaması için anaokulumuzu açtık. Kadınların hayatın her alanında var olması, çocuklarımızın iyi eğitim alması için tüm gücümüzü kullanacağız” dedi. 58 çocuğun eğitim alacağı okulda; üç sınıf, uyku odası, yemek salonu, oyun bahçesi ve aktivite alanları bulunuyor.

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