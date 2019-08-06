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    HaberlerEgeMinikler, en uygun spora yönlendiriliyor
    06.08.2019 - 01:47

    Minikler, en uygun spora yönlendiriliyor

    Bornova Belediyesi’nin minik bedenleri geleceğe hazırlamak için projelendirdiği “Hareket Eğitimi Kursu” başladı.

    Minikler, en uygun spora yönlendiriliyor

    4-6 yaş arası çocuklara yönelik olarak kurslar, her hafta salı ve perşembe günleri birer saat olarak Altındağ Atatürk Kültür Merkzi’nde gerçekleşiyor. 1 ay süren kurs sonunda çocukların becerileri test edilip kendilerine uygun olan spor alanlarına yönelmeleri sağlanacak. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler ise 0232 99 29 29 numaralı telefondan dahili 1826 ve 1828’i arayabilir.

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