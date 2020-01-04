04.01.2020 - 00:01 |
Miniklerden hayvan barınağına ziyaret
Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri Harezmi Eğitim Modeli kapsamında Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti.
Turgutlu Belediyesi Veterineri Yunus Karatosun tarafından minik öğrencilere barınaktaki canlar ile ilgili bilgi verildi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, “Öğrencilerimize küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanması için üzerinde önemle durduğumuz bir proje” dedi.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.