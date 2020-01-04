Miniklerden hayvan barınağına ziyaret

Turgutlu Belediyesi Veterineri Yunus Karatosun tarafından minik öğrencilere barınaktaki canlar ile ilgili bilgi verildi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, “Öğrencilerimize küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanması için üzerinde önemle durduğumuz bir proje” dedi.