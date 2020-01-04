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    HaberlerEge Haberleri Miniklerden hayvan barınağına ziyaret
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    04.01.2020 - 00:01 |

    Miniklerden hayvan barınağına ziyaret

    Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri Harezmi Eğitim Modeli kapsamında Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti.

    Miniklerden hayvan barınağına ziyaret

    Turgutlu Belediyesi Veterineri Yunus Karatosun tarafından minik öğrencilere barınaktaki canlar ile ilgili bilgi verildi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, “Öğrencilerimize küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanması için üzerinde önemle durduğumuz bir proje” dedi.

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