Miniklerden kermes

İZMİR’in Gaziemir ilçesinde ilkokulun öğrencileri, gelirini LÖSEV’e bağışlamak üzere, velilerin desteğiyle yiyecek, içecek ve oyuncakların satıldığı kermes düzenledi. Yaşıtlarına yardım etmekten mutluluk duyan minikler, 3 bin 500 lira bağış topladı. l NEVRA UÇKAÇ DHA