08.11.2019 - 00:50 |
Miniklerden kermes
İZMİR’in Gaziemir ilçesinde ilkokulun öğrencileri, gelirini LÖSEV’e bağışlamak üzere, velilerin desteğiyle yiyecek, içecek ve oyuncakların satıldığı kermes düzenledi. Yaşıtlarına yardım etmekten mutluluk duyan minikler, 3 bin 500 lira bağış topladı. l NEVRA UÇKAÇ DHA
Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.