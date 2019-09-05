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    HaberlerEgeMiniklere özel gün
    05.09.2019 - 07:50

    Miniklere özel gün

    Menemen Belediyesi, Kurtuluş Şenliği programında bir gününü miniklere ayırdı.

    Miniklere özel gün

    Menemen Belediyesi, Kurtuluş Şenliği programında bir gününü miniklere ayırdı. Program saat 18.00’de Menemen Belediye Tiyatrosu’nun Kubilay Kültür Merkezi’nde sahnelediği Bremen Mızıkacıları oyunuyla başladı. Sahiplerinin kendilerine olan kötü tutumundan dolayı evden kaçan bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horozun başından geçen olayları anlatan oyun, tam not aldı. Saat 20.00’de Menemen Lisesi önünden başlayan korteje katılan çocuklar aileleri eşliğinde, palyaçolarla birlikte Şubadap grubunun şarkıları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Meydanda çocukları Duvara Karşı Tiyatro Grubu’nun pandomim gösterisi karşıladı. Şubadap çocuk konserinde ise, coşku tavan yaptı.

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