21.12.2019 - 02:54 |
Miniklere tohum dersi
Menteşe Şehbal Baydur İlköğretim Okulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’ni ziyaret etti.
Öğrenciler, yerli tohumları inceleme fırsatı buldu. Uzman personel tarafından yerel tohumlar için tohum test laboratuvarında yapılan ve tohumların hastalık taşıyıp taşımadığıyla ilgili mikrobiyolojik analiz süreci de anlatıldı. Tıbbi bitkiler ve bu bitkilerin üretim sahalarını ve yetiştirilme koşullarını öğrenen minikler, uçucu yağ çıkarma işlemini izledi.