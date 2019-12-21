Miniklere tohum dersi

Öğrenciler, yerli tohumları inceleme fırsatı buldu. Uzman personel tarafından yerel tohumlar için tohum test laboratuvarında yapılan ve tohumların hastalık taşıyıp taşımadığıyla ilgili mikrobiyolojik analiz süreci de anlatıldı. Tıbbi bitkiler ve bu bitkilerin üretim sahalarını ve yetiştirilme koşullarını öğrenen minikler, uçucu yağ çıkarma işlemini izledi.