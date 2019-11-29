29.11.2019 - 00:03 |
Mio Olga Hilltown’da
Kişisel bakım sektörünün önde gelen iki markası güçbirliği yaptı. İzmirli Türkan Baytekin ve Duygu Mutlu’nun girişimiyle Mio Olga Güzellik Salonu, yeni alışveriş merkezi Hiltown’da hizmete açıldı. Baytekin ve Mutlu, kısa sürede Türkiye’deki diğer AVM’lerde de yer alacaklarını söyledi. Rönesans Ajans tarafından düzenlenen ve Akif Örük koreografisindeki defilede ise Mio Olga tasarımcıları hünerlerini sergiledi. Defilede “Orman Perisi” tasarımı alkış yağmuruna tutuldu.
19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.