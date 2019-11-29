BİST107.1261,21EURO6,350,06USD5,760,03ALTIN270,17-0,05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Mio Olga Hilltown’da
    ABONE OL
    29.11.2019 - 00:03 |

    Mio Olga Hilltown’da

    Mio Olga Hilltown’da

    Kişisel bakım sektörünün önde gelen iki markası güçbirliği yaptı. İzmirli Türkan Baytekin ve Duygu Mutlu’nun girişimiyle Mio Olga Güzellik Salonu, yeni alışveriş merkezi Hiltown’da hizmete açıldı. Baytekin ve Mutlu, kısa sürede Türkiye’deki diğer AVM’lerde de yer alacaklarını söyledi. Rönesans Ajans tarafından düzenlenen ve Akif Örük koreografisindeki defilede ise Mio Olga tasarımcıları hünerlerini sergiledi. Defilede “Orman Perisi” tasarımı alkış yağmuruna tutuldu.

    Mio Olga Hilltown’da

    19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.
    daha fazla video için
    Alman kanalında Türkiye için skandal ifadelerAlman kanalında yayınlanan bir programda sunucu Tim Sebastian'ın sözleri tepki topladı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kızını arayıp haber verdi... Sonrası korkunç

    Kızını arayıp haber verdi... Sonrası korkunç

    Deniz ulaşımına fırtına engeli

    Deniz ulaşımına fırtına engeli

    En güzel Cuma mesajları 2019... Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları

    En güzel Cuma mesajları 2019... Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları

    Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alınışı

    Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alınışı

    Sıradaki Haber