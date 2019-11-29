Mio Olga Hilltown’da

Kişisel bakım sektörünün önde gelen iki markası güçbirliği yaptı. İzmirli Türkan Baytekin ve Duygu Mutlu’nun girişimiyle Mio Olga Güzellik Salonu, yeni alışveriş merkezi Hiltown’da hizmete açıldı. Baytekin ve Mutlu, kısa sürede Türkiye’deki diğer AVM’lerde de yer alacaklarını söyledi. Rönesans Ajans tarafından düzenlenen ve Akif Örük koreografisindeki defilede ise Mio Olga tasarımcıları hünerlerini sergiledi. Defilede “Orman Perisi” tasarımı alkış yağmuruna tutuldu.