‘Mis gibi Bodrum’ seferberliği

Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatı doğrultusunda hayata geçirilen Akıllı Atık Toplama Yönetimi kapsamında ilk olarak evsel atık ve çöp yoğunluğunun en üst düzeyde olduğu ‘kara noktalar’ tespit edildi. İlçe genelinde toplam altı bin çöp noktası için uzun soluklu bir eylem planı hazırlandı. Bodrum’da sıfır atık hamlesi ve modern atık toplama sistemlerini hayata geçirdiklerini, Türkiye’nin en temiz turizm kenti olmayı hedeflediklerini belirten Başkan Aras, “Bu uzun soluklu bir proje.Belediyemizin bütçesi elverdiği ölçüde, en modern, en etkin ve en verimli sistemi Bodrum’da sürekli kılmak için çalışıyoruz. Üç parametremiz var. Çevre, insan ve ekonomi” dedi.