25.12.2019 - 01:48 |
‘Mis gibi Bodrum’ seferberliği
Bodrum Belediyesi, ‘Mis gibi Bodrum’ için kolları sıvadı. Çöp sorununu ortadan kaldırmak ve Bodrum sokaklarını pırıl pırıl yapmak için harekete geçen Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, karada ve denizde kolektif temizlik hareketi başlattı.
Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatı doğrultusunda hayata geçirilen Akıllı Atık Toplama Yönetimi kapsamında ilk olarak evsel atık ve çöp yoğunluğunun en üst düzeyde olduğu ‘kara noktalar’ tespit edildi. İlçe genelinde toplam altı bin çöp noktası için uzun soluklu bir eylem planı hazırlandı. Bodrum’da sıfır atık hamlesi ve modern atık toplama sistemlerini hayata geçirdiklerini, Türkiye’nin en temiz turizm kenti olmayı hedeflediklerini belirten Başkan Aras, “Bu uzun soluklu bir proje.Belediyemizin bütçesi elverdiği ölçüde, en modern, en etkin ve en verimli sistemi Bodrum’da sürekli kılmak için çalışıyoruz. Üç parametremiz var. Çevre, insan ve ekonomi” dedi.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.