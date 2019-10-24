24.10.2019 - 02:43 |
Misafirleri bekliyor...
Menderes Kırsal Karakuyu Mahallesi’ndeki tarım arazilerinde geçen ocak ayında düşen rekor yağışla ortaya çıkan düdenler yoğun ziyaretçisiyle ilgi odağı oldu.
Muhtar Veli Karakaya, “Bu kış da bu güzelliği seyretmek isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.