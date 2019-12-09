10.12.2019 - 00:02 |
Misafirperverlikleri için teşekkür etti
Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği ‘Mucize:2 Aşk’ filminin İzmir galası Optimum’da yapıldı. Galaya, oyuncular tam kadro katıldı. Kırmızıgül, filmin büyük bölümünün Foça’da çekildiğini söyledi, misafirperverliklerinden dolayı İzmirlilere teşekkür etti, “Doğuya, bizlere kucak açmanızı unutmayacağım” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.