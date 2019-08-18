BİST95.734-0,87EURO6,19-0,02USD5,580,30ALTIN271,32-0,49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeMistral Carrera‘da dolu dolu yaz
    18.08.2019 - 07:50

    Mistral Carrera‘da dolu dolu yaz

    İzmir’in önde gelen spor ve sağlık merkezlerinden Mistral Carrera’nın, 7 ile 14 yaş arası çocuklar için hazırladığı yaz okulu sona erdi.

    Mistral Carrera‘da dolu dolu yaz

    İzmir’in önde gelen spor ve sağlık merkezlerinden Mistral Carrera’nın, 7 ile 14 yaş arası çocuklar için hazırladığı yaz okulu sona erdi. Çocukların yaz tatilini tabletten, bilgisayardan uzak ve eğlenceli geçirmeleri için yaz boyu iki haftalık periyotlarla hazırlanan yaz okulu’nda, İngilizce, yüzme, basketbol, futbol, voleybol, tenis, tırmanma duvarı, akıl oyunları, jimnastik, masa tenisi, kareoke, aşçılık, seramik gibi etkinlikler yapıldı.

    Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.
    daha fazla video için
    Devran Çağlar son yolculuğuna uğurlandıDevran Çağlar olarak bilinen şarkıcı Mustafa Dağlar'ın cenazesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beslenmesi yasak olan cins köpek, bir kadına saldırdı

    Beslenmesi yasak olan cins köpek, bir kadına saldırdı

    Yer: Vatan caddesi! Çarpıp kaçtı

    Yer: Vatan caddesi! Çarpıp kaçtı

    Gündüz deniz akşam müzik

    Gündüz deniz akşam müzik

    Phoebe Waller-Bridge’den film projesi

    Phoebe Waller-Bridge’den film projesi

    Sıradaki Haber