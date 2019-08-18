18.08.2019 - 07:50
Mistral Carrera‘da dolu dolu yaz
İzmir’in önde gelen spor ve sağlık merkezlerinden Mistral Carrera’nın, 7 ile 14 yaş arası çocuklar için hazırladığı yaz okulu sona erdi.
İzmir’in önde gelen spor ve sağlık merkezlerinden Mistral Carrera’nın, 7 ile 14 yaş arası çocuklar için hazırladığı yaz okulu sona erdi. Çocukların yaz tatilini tabletten, bilgisayardan uzak ve eğlenceli geçirmeleri için yaz boyu iki haftalık periyotlarla hazırlanan yaz okulu’nda, İngilizce, yüzme, basketbol, futbol, voleybol, tenis, tırmanma duvarı, akıl oyunları, jimnastik, masa tenisi, kareoke, aşçılık, seramik gibi etkinlikler yapıldı.
Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.