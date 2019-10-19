Mıstral Carrera’dan Altay’a tam destek

Sezon öncesi yapılan yağ ölçümleri ile kıyaslanacak olan yeni ölçümlerin futbolcuların gelişimlerini görme açısından önemli olduğu vurgulanan bu testlerden sonra futbolcular havuz içine yerleştirilen bisikletlerde pedal çevirerek bir de havuz çalışmasına imza attılar. Mistral Carrera olarak Altay Spor Kulübü ile işbirliği yaptıklarını söyleyen Mistral Carrera Yönetim Kurulu Başkanı Melih Kahramaner, İzmir’in en önemli kulüplerinden biri olan Altay ile sezon öncesi de bir dizi test ve çalışma yaptıklarını, şimdi bu testleri yenilediklerini ve bu iş birliğinin süreceğini belirtti. Altınordu maçı öncesi futbolcuların havuz çalışması ile farklı bir antrenman yaptıklarını söyleyen Kahramaner, “Altaylı futbolculara sezon için başarılar diliyorum, umuyorum bu sene Süper Lig’e çıkacaklar. Bu mücadelelerinde Mistral Carrera olarak her zaman yanlarındayız” dedi.