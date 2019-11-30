MİTSO’da kişisel verileri koruma

Bornova Danışmanlık yöneticisi Rıza Köknar tarafından yapılan bilgilendirmede, kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) aykırı davrananlara 2 yıldan 4 yılı kadar hapis cezası verileceği ve bazı durumlarda hapis cezasının yarım kat daha artırılabileceği ve 1 milyon liraya kadar da para cezası verilebileceği belirtildi.