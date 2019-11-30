30.11.2019 - 03:33 |
MİTSO’da kişisel verileri koruma
Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MİTSO) üyelerine, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi verdi.
Bornova Danışmanlık yöneticisi Rıza Köknar tarafından yapılan bilgilendirmede, kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) aykırı davrananlara 2 yıldan 4 yılı kadar hapis cezası verileceği ve bazı durumlarda hapis cezasının yarım kat daha artırılabileceği ve 1 milyon liraya kadar da para cezası verilebileceği belirtildi.
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