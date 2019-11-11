BİST103.153-0,38EURO6,360,16USD5,770,12ALTIN270,54-0,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri MİTSO’dan fuarda tanıtıma destek
    11.11.2019 - 01:11 |

    MİTSO’dan fuarda tanıtıma destek

    Türkiye’nin İstanbul ve Antalya’dan sonra en çok turist çeken ili Muğla, 14-17 günlerinde Ankara’d düzenlenecek Travel Expo Uluslararası Ankara Turizm Fuarı’nda tanıtılacak.

    MİTSO’dan fuarda tanıtıma destek

    Fuarla ilgili MİTSO Başkanı Reşit Özer’i ziyaret eden Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, etkinliğin kent için önemini anlattı. Çalışmalara MİTSO’nun her türlü desteği vereceğini belirten Özer, “Biz de Milas olarak turizmdeki payımızı artırmak istiyoruz. Özellikle UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Hekatomnos Anıtmezarı ve Beçin Ortaçağ Kenti Kalıntıları önemli zenginliklerimizin başında geliyor” dedi.

    istanbul'da korkunç infazFatih Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    10 Kasım 2019 Magazin Bülteni10 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? 11 Kasım Pazartesi

    İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? 11 Kasım Pazartesi

    Savaşçı 81. son bölümde Yüzbaşı Kağan büyük tehlikeye düştü! 82. yeni bölüm fragmanı...

    Savaşçı 81. son bölümde Yüzbaşı Kağan büyük tehlikeye düştü! 82. yeni bölüm fragmanı...

    Aşk Ağlatır 10. son bölümde Rüzgar, Ada'ya açıldı! 11. yeni bölüm fragmanı...

    Aşk Ağlatır 10. son bölümde Rüzgar, Ada'ya açıldı! 11. yeni bölüm fragmanı...

    Kimse Bilmez 21. son bölümde Duygu kaçırıldı! 22. yeni bölüm fragmanı...

    Kimse Bilmez 21. son bölümde Duygu kaçırıldı! 22. yeni bölüm fragmanı...

    Sıradaki Haber