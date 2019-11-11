11.11.2019 - 01:11 |
MİTSO’dan fuarda tanıtıma destek
Türkiye’nin İstanbul ve Antalya’dan sonra en çok turist çeken ili Muğla, 14-17 günlerinde Ankara’d düzenlenecek Travel Expo Uluslararası Ankara Turizm Fuarı’nda tanıtılacak.
Fuarla ilgili MİTSO Başkanı Reşit Özer’i ziyaret eden Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, etkinliğin kent için önemini anlattı. Çalışmalara MİTSO’nun her türlü desteği vereceğini belirten Özer, “Biz de Milas olarak turizmdeki payımızı artırmak istiyoruz. Özellikle UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Hekatomnos Anıtmezarı ve Beçin Ortaçağ Kenti Kalıntıları önemli zenginliklerimizin başında geliyor” dedi.
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