BİST110.4770,33EURO6,460,24USD5,810,43ALTIN275,900,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri MİTSO’dan kalite formülü
    ABONE OL
    14.12.2019 - 00:02 |

    MİTSO’dan kalite formülü

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Barış Saylak’ı ziyaret etti.

    MİTSO’dan kalite formülü

    MİTSO’nun tarım alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi veren oda Başkanı Reşit Özer, “Milas’ta başta zeytin, zeytinyağı, balık ve bal üretimi olmak üzere, kaliteli ve markalı üretimin artması ve tanıtımının yapılarak ihracata yönelinmesi için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

    ‘Destekler artırılmalı’

    Taleplerini de dile getiren Özer, “Zeytinyağı üretiminde kalitenin artması için üreticiye ücretsiz kasa dağıtılmasını ve zeytinyağında destekle priminin artırılmasını ve kaliteye göre kademelendirilmesini istiyoruz. Düşük asitli zeytinyağına daha yüksek, yüksek asitli zeytinyağına daha düşük prim verilmeli. Böylece üretici kaliteli üretim yapması için teşvik edilmeli” diye konuştu.

    ‘Alternatif ürünler’

    Muğla’da tarımsal üretimin arttırılması ve çeşitlendirilmesi için çalıştıklarını belirten Saylak ise, “Geleneksel ürünlerimizi destekleyecek, üretimi geliştirmek, kaliteyi artırmak için çalışacağız. Getirisi yüksek alternatif ürünleri de teşvik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
    daha fazla video için
    13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

    Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

    Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

    Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

    MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

    MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

    Yunanistan'dan skandal hareket

    Yunanistan'dan skandal hareket

    Sıradaki Haber