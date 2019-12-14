MİTSO’dan kalite formülü

MİTSO’nun tarım alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi veren oda Başkanı Reşit Özer, “Milas’ta başta zeytin, zeytinyağı, balık ve bal üretimi olmak üzere, kaliteli ve markalı üretimin artması ve tanıtımının yapılarak ihracata yönelinmesi için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.



‘Destekler artırılmalı’



Taleplerini de dile getiren Özer, “Zeytinyağı üretiminde kalitenin artması için üreticiye ücretsiz kasa dağıtılmasını ve zeytinyağında destekle priminin artırılmasını ve kaliteye göre kademelendirilmesini istiyoruz. Düşük asitli zeytinyağına daha yüksek, yüksek asitli zeytinyağına daha düşük prim verilmeli. Böylece üretici kaliteli üretim yapması için teşvik edilmeli” diye konuştu.



‘Alternatif ürünler’



Muğla’da tarımsal üretimin arttırılması ve çeşitlendirilmesi için çalıştıklarını belirten Saylak ise, “Geleneksel ürünlerimizi destekleyecek, üretimi geliştirmek, kaliteyi artırmak için çalışacağız. Getirisi yüksek alternatif ürünleri de teşvik edeceğiz” ifadelerini kullandı.