MİTSO’dan zeytinyağı talebi

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) zeytinyağı kullanımının yaygınlaştırılması için girişim başlattı. Muğla Büyükşehir ile birlikte ildeki 13 belediye başkanlığına yazı gönderen MİTSO, belediyelerin mutfaklarında, aşevlerinde veya gıda maddeleri satışı yapılan mağazalarında yörenin coğrafi işaretli ya da markalı zeytinyağlarının satışa sunulmasını talep etti. Zeytinyağının dünyanın en sağlıklı yağı olarak kabul edildiği belirtilen MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Hem üreticimizi teşvik etmek istiyoruz, hem de hemşerilerimizin insan sağlığına en uygun yağ ile beslenmelerini istiyoruz” dedi.