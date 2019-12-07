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    HaberlerEge Haberleri MİTSO’nun girişimleri işletmeleri sevindirdi
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    08.12.2019 - 00:14 |

    MİTSO’nun girişimleri işletmeleri sevindirdi

    Milas Ticaret Odası’nın zeytin sıkım tesislerinde mühendis çalıştırma zorunluluğunun kalkması girişimleri sonuç verdi

    MİTSO’nun girişimleri işletmeleri sevindirdi

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MİTSO) 2015’ten bu yana ısrarla dile getirdiği mevsimlik çalışan zeytin sıkım tesislerinde mühendis çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması talebi gerçekleşti. Böylece, yılda sadece üç, dört ay çalışan zeytinyağı tesislerinde yaşanan sorun ortadan kalkmış oldu.

    ‘Gururluyuz’

    Yapılan denetimlerde, mühendis çalıştırmayan zeytinyağı tesisleri yüksek ceza riskiyle karşı karşıya bulunuyordu. Yaklaşık 10 milyon zeytin ağacı ve 73 zeytinyağı sıkım tesisinin bulunduğu Milas’ta, MİTSO ilk kez 24 Aralık 2015’te TOBB’a yazdığı bir raporla bildirdi. MİTSO, bu ilk raporunun ardından üç kez daha TOBB’a mühendis çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması veya esnetilmesiyle ilgili talep içeren raporlar sundu. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, “MİTSO’nun ısrarlı girişimlerinin bir sonucudur. Yılda sadece üç dört ay çalışabilen zeytinyağı tesislerimizin birer mühendis çalıştırabilmesinin mümkün olmadığını anlattık. Sonuçta, dileğimiz yerine geldi. Mevsimlik olarak zeytinyağı sıkım tesisi işleten üyelerimizin çok önemli bir sorunu çözülmüş oldu. Sevinçliyiz, gururluyuz” dedi.

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    7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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