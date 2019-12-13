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    HaberlerEge Haberleri Modda Bayraklı’ya en iyi ödülü
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    14.12.2019 - 00:02 |

    Modda Bayraklı’ya en iyi ödülü

    İzmir’e değer katan Ontan Grup, İstanbul’da düzenlenen Sign Of The City Awards töreninde Modda Bayraklı projesiyle, yapımı tamamlanmış en iyi rezidans kategorisinde ödül aldı.

    Modda Bayraklı’ya en iyi ödülü

    Grup aynı zamanda Modda Port Projesi ile de yapımı devam eden ‘En İyi Rezidans’ kategorisinden Premium Proje seçildi. Ontan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öktem, yaptığı açıklamada, “Geçmişten günümüze almış olduğumuz ödüller bizleri mutlu etmenin dışında sorumluluklarımızı da her geçen gün artırdı. Amacımız kente değer katmak ve güzelleştirmek toplum ve çevre için yararlı, geliştirici ve sürdürebilir projeler sunmak” dedi.

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