Model adaylarına durmak yok!

Rönesans Ajans’ın 19’uncusunu düzenlediği Miss & Mr Model of Turkey 2019’un finaline sayılı günler kala, adaylar sponsor ziyaretleriyle hazırlıklarını sürdürüyor. Son teknoloji ile hizmet veren SND Skincare’de cilt bakımları yapılan 28 finalist, günün yorgunluğunu da Buck Inn coffe co.’da attı. Yetenekli baristaların dünya kahveleriyle hazırladığı soğuk lezzetlerle serinledi.

14 kız ve 14 erkek finalist, Kaya İzmir Thermal & Convention’daki finale hazırlanıyor.