Model adaylarından sürpriz ziyaretler...

Türkiye’nin en prestijli model yarışması Miss & Mr Model of Turkey 2019’un 14 kadın ve 14 erkek adayı, 22 Ağustos gecesi Kaya İzmir Thermal&Convention’daki final için hazırlıklarını sürdürüyor. Güne Buck Inn Coffee Co. ile başlayan finailstler, usta baristaların dünya kahveleriyle hazırladığı buz gibi lezzetlerden tattı. Ardından Mert Optik’in merkez şubesini ziyaret etti.

Biz de heyecanlıyız,

Yarışma’nın finalistlerini ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Mert Optik İş Geliştirme ve Satış Koordinatörü Özkan Buçum, “Onlarla birlikte bu heyecanı paylaşmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Güzeller ve yakışıklılar çeşit çeşit güneş gözlüğünü de deneme fırsatı buldu.