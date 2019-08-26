Modellerin kral ve kraliçesi

19. Miss & Mr Model of Turkey 2019, 22 Ağustos akşamı İzmir Kaya Thermal & Convention’daki görkemli finalle sona erdi. Zorlu aşamalardan geçen 14 genç kız ve 14 erkek, dereceye girebilmek için podyumda ter döktü. Gecenin sunuculuğunu model ve sunucusu Elif Ece Uzun ile moda ve stil danışmanı Erdal Güvenç yaptı. Ünlü şarkıcı Caroline, başarılı popçu Yılmaz Taner, şarkıcı Çağla ve solist Tolgay da konukları şarkılarıyla mest etti.

Yarışmanın kazananları

Kazananın açıklandığı dakikalardaysa heyecan doruktaydı. Yarışmanın kral ve kraliçesi Ali Öner ve Çağla Pekmezci oldu. Birincilere ödüllerini Arif Örük ile Ece Begüm Yücetan verdi. Selin Ece Bilginer ile Batuhan Sel ikinci; Hafize Kaba ile Şahin Altın üçüncü oldu. Ezgi Erdem ile Osman Can Bağır en iyi mayo taşıyan, Seray Güner ile Hasan Alp dumrul gelecek vaat eden ve Buse Şen ile Ayberk Şen en iyi fotomodel seçildi.