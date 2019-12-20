20.12.2019 - 00:00 |
Modern dans gecesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans Ritim Topluluğu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 22 Aralık’ta gösteri sunacak. Çocuk ve gençlerden oluşan topluluk, Anadolu danslarının yanı sıra Latin, hip hop gibi modern dansları sahneliyor. l AA
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.