23.11.2019 - 00:05 |
Modern dokunuş
Menemen Belediyesi, İzmir-Çanakkale Otoyolu üzerinde bulunan eski Kasımpaşa Üst Geçidi’ni yeniliyor. Söküm çalışmalarına başlanan köprü modern yüzüyle 100 gün sonra kullanıma açılacak. İlçe sakinlerinin eskiyen üst geçitle ilgili güvenlik endişelerine kulak verdiklerini belirten Başkan Serdar Aksoy, “Asansörlü, yürüyen merdivenli yeni üst geçit ile yayaların karşıdan karşıya geçişlerinde konfor ve emniyet sağlanacak. Yeni üst geçit, 54 metre uzunluğunda olacak” dedi.
Kasımpaşa Üst Geçidi, 1970’li yıllarda dönemin İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak tarafından Konak Meydanı’nda yaptırılmıştı. Meydanın yeniden düzenlenmesi neticesinde 1993 yılında Yüksel Çakmur’un döneminde sembolik bir ücret karşılığında Menemen Belediyesi’ne satıldı.