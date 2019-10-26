26.10.2019 - 01:56 |
Modern sulama için ihale yıl sonunda
Manisa Alaşehir Ovası’ndaki 136 bin 500 dekar verimli tarım arazisini modern sulamaya kavuşturacak olan proje için çalışmalara başlandı.
Dünya Bankası’nın işbirliğiyle yaşama geçirilecek proje tamamlandığında üreticinin cebine 2019 rakamlarıyla her yıl ortalama 150 milyon 196 bin 663 lira daha fazla para girecek. Projenin uygulama sahasını yerince incelemek için gelen 12 kişilik Dünya Bankası heyeti, Alaşehir’de incelemelerde bulundu.
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