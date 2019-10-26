BİST100.216-0,13EURO6,420,13USD 5,780,24ALTIN279,150,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeModern sulama için ihale yıl sonunda
    26.10.2019 - 01:56 |

    Modern sulama için ihale yıl sonunda

    Manisa Alaşehir Ovası’ndaki 136 bin 500 dekar verimli tarım arazisini modern sulamaya kavuşturacak olan proje için çalışmalara başlandı.

    Modern sulama için ihale yıl sonunda

    Dünya Bankası’nın işbirliğiyle yaşama geçirilecek proje tamamlandığında üreticinin cebine 2019 rakamlarıyla her yıl ortalama 150 milyon 196 bin 663 lira daha fazla para girecek. Projenin uygulama sahasını yerince incelemek için gelen 12 kişilik Dünya Bankası heyeti, Alaşehir’de incelemelerde bulundu. 

    Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
    daha fazla video için
    25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polisten kaçmaya çalışırken damdan düştü!

    Polisten kaçmaya çalışırken damdan düştü!

    Dehşet! İki kadın boş arazide göğsünden vurulmuş halde bulundu

    Dehşet! İki kadın boş arazide göğsünden vurulmuş halde bulundu

    Türkiye'den o ülke için seyahat uyarısı

    Türkiye'den o ülke için seyahat uyarısı

    Af çıkacak mı? 2019 Genel Af Yasasında son durum ne?

    Af çıkacak mı? 2019 Genel Af Yasasında son durum ne?

    Sıradaki Haber