Mogambo’nun açılışı Sam’dan

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl 88’incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Mogambo Geceleri, usta sanatçı Leman Sam’ın konseriyle başladı. Sam, Kıyamam Sana, İlla, Hey Yıllar, Anladım ki Hiç Kimse Sen Değil, Hey Yıllar, Ayrılığa Dayanamam, Yarim ve daha birçok şarkısını İzmirli hayranları için seslendirdi.