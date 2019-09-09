09.09.2019 - 07:50| MEHMET KURT DHA
Mogambo’nun açılışı Sam’dan
İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl 88’incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Mogambo Geceleri, usta sanatçı Leman Sam’ın konseriyle başladı.
İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl 88’incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Mogambo Geceleri, usta sanatçı Leman Sam’ın konseriyle başladı. Sam, Kıyamam Sana, İlla, Hey Yıllar, Anladım ki Hiç Kimse Sen Değil, Hey Yıllar, Ayrılığa Dayanamam, Yarim ve daha birçok şarkısını İzmirli hayranları için seslendirdi.
Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.