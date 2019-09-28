Moloz ve atık toplama günleri

30 Eylül’de başlayacak hizmet; pazartesi günü Maltepe-Siteler, salı günü Yalı, çarşamba günü Çelebi-Atatürk, perşembe günü Kahramandere-Mustafa Kemal Paşa, cuma günü Yelki-Çamlı ve cumartesi günü Yaka Mahallesi’nde verilecek. Belediye Başkanı Mustafa İnce, beş çuvala kadar ücretsiz, daha fazla çuvalıysa hizmet bedeli karşılığında toplayacakalrını belirtti.
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.