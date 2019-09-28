Moloz ve atık toplama günleri

30 Eylül’de başlayacak hizmet; pazartesi günü Maltepe-Siteler, salı günü Yalı, çarşamba günü Çelebi-Atatürk, perşembe günü Kahramandere-Mustafa Kemal Paşa, cuma günü Yelki-Çamlı ve cumartesi günü Yaka Mahallesi’nde verilecek. Belediye Başkanı Mustafa İnce, beş çuvala kadar ücretsiz, daha fazla çuvalıysa hizmet bedeli karşılığında toplayacakalrını belirtti.