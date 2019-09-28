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    HaberlerEgeMoloz ve atık toplama günleri
    28.09.2019 - 03:19 |

    Moloz ve atık toplama günleri

    Güzelbahçe Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarına dökülen molozların neden olduğu çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için atık toplama günleri oluşturdu.

    Moloz ve atık toplama günleri

    30 Eylül’de başlayacak hizmet; pazartesi günü Maltepe-Siteler, salı günü Yalı, çarşamba günü Çelebi-Atatürk, perşembe günü Kahramandere-Mustafa Kemal Paşa, cuma günü Yelki-Çamlı ve cumartesi günü Yaka Mahallesi’nde verilecek. Belediye Başkanı Mustafa İnce, beş çuvala kadar ücretsiz, daha fazla çuvalıysa hizmet bedeli karşılığında toplayacakalrını belirtti.

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