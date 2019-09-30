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    HaberlerEge‘Mor bebek’ten Denizli’de kurtuldu
    30.09.2019 - 02:10 |

    ‘Mor bebek’ten Denizli’de kurtuldu

    Özbekistan'da yaşayan ve halk arasında ‘mor bebek’ olarak bilinen Fallot Tetralojisi hastalığıyla dünyaya gelen 30 yaşındaki Flyrua Sufieva, Denizli’deki hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

    ‘Mor bebek’ten Denizli’de kurtuldu

    Kalbinde delik bulunan Sufieva, kalbinden akciğerine giden ana atardamarın darlığından dolayı sürekli morarma ve anı bayılmalar yaşıyordu. Sufieva, hamile kalması riskliyken iki çocuk dünyaya getirdi. Yaşadığı ülkede hastalığına çare bulamayan Sufieva, 6 ay önce babasının yaşadığı Denizli’ye geldi;

    Denizli Özel Sağlık Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel ve Kardiyaloji Uzmanı Dr. Göktürk Kaçar tarafından ameliyat edildi. Kalbindeki delik kapatılan, damarları genişletilen Sufieva, sağlığına kavuştu. Hastanın artık normal bir şekilde hayatını sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Açıkel, “Bu tür hastalar genelde 30-40 yaşlarına kadar yaşar” dedi. 30 yıl sonra hastalığından kurtulduğunu belirten Sufieva da, “Doktorlarıma minnettarım, artık vücudum morarmıyor ve bayılmıyorum. Diğer sağlıklı insanlar gibi istediğimi yapabileceğim” diye konuştu. l RAMAZAN ÇETİN DHA

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