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    HaberlerEgeMoral bozmak yok yeniden başlıyoruz
    20.09.2019 - 01:38 |

    Moral bozmak yok yeniden başlıyoruz

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonun ilk iki maçında galibiyetle tanışamayan, geçen haftayı da bay takım olarak geçince 1 puanla 14. sıraya gerileyen Karşıyaka, yarın Erbaaspor deplasmanını kazanıp beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor.

    Moral bozmak yok yeniden başlıyoruz

    Sezon öncesi ve ilk haftalarda yaşanan tartışmalarla gerilen Karşıyaka, taraftara 3 puan hediye ederek buzları eritmek istiyor. Teknik Direktör Mesut Toros, “Takımıma güvenim tam. Bizi hiçbir engel yavaşlatamaz. Konsantrasyonumuz yüksek. Sakat ve cezalımız yok. Tek hedefimiz 3 puan. Sahaya bunun bilinci ile çıkacağız. Moral bozmak yok. Yeniden başlıyoruz” diye konuştu.

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