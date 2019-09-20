Sezon öncesi ve ilk haftalarda yaşanan tartışmalarla gerilen Karşıyaka, taraftara 3 puan hediye ederek buzları eritmek istiyor. Teknik Direktör Mesut Toros, “Takımıma güvenim tam. Bizi hiçbir engel yavaşlatamaz. Konsantrasyonumuz yüksek. Sakat ve cezalımız yok. Tek hedefimiz 3 puan. Sahaya bunun bilinci ile çıkacağız. Moral bozmak yok. Yeniden başlıyoruz” diye konuştu.
TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.