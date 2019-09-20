Sezon öncesi ve ilk haftalarda yaşanan tartışmalarla gerilen Karşıyaka, taraftara 3 puan hediye ederek buzları eritmek istiyor. Teknik Direktör Mesut Toros, “Takımıma güvenim tam. Bizi hiçbir engel yavaşlatamaz. Konsantrasyonumuz yüksek. Sakat ve cezalımız yok. Tek hedefimiz 3 puan. Sahaya bunun bilinci ile çıkacağız. Moral bozmak yok. Yeniden başlıyoruz” diye konuştu.