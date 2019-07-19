Mövenpick’te yeni dondurma mönüsü

Mövenpick Hotel İzmir’in yeni dondurma mönüsü, tatlı severlere birbirinden renkli ve lezzetli seçenekler sunuyor. Vanilya, İsviçre çikolatası, ceviz, naneli parça çikolatalı klasik lezzetlerin yanısıra, ferahlatıcı etkisiyle sorbe ürünleri, lezzetten ve formundan vazgeçmek istemeyenler için sağlıklı ve hafif seçeneklerde bulunuyor.