19.07.2019 - 07:50
Mövenpick’te yeni dondurma mönüsü
Mövenpick Hotel İzmir’in yeni dondurma mönüsü, tatlı severlere birbirinden renkli ve lezzetli seçenekler sunuyor. Vanilya, İsviçre çikolatası, ceviz, naneli parça çikolatalı klasik lezzetlerin yanısıra, ferahlatıcı etkisiyle sorbe ürünleri, lezzetten ve formundan vazgeçmek istemeyenler için sağlıklı ve hafif seçeneklerde bulunuyor.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.